Fitmom helpt je gezond te koken, ook op drukke dagen: supermom salade Liesbeth De Corte

28 juni 2018

17u07 0 Nina kookt Het gaat hard voor de West-Vlaamse Delphine Steelandt. Had je enkele maanden geleden nog nooit van haar gehoord, dan staat ze nu bekend als de #fitmom van België. De reden voor haar succes is haar boek #Fitmom waarin ze uitlegt hoe je kan sporten met je baby én een zestigtal gezonde, maar lekkere gerechtjes opsomt. Een gouden combo, zo blijkt. Op amper zeven weken tijd staat het boek tussen Pascale Naessens en ‘Het slimmedarmendieet’ op twee in de top tien en wordt er aan een zesde druk gewerkt. Als voorproefje schotelen we je enkele van haar succesrecepten voor.

Delphine’s boek is er eentje voor mensen die het druk, druk, druk hebben. Voor kersverse mama’s en papa’s die na hun werk nog de tijd en energie moeten vinden om hun kroost te verzorgen, naar de supermarkt te gaan en de was en de plas op zich te nemen. Maar ook voor andere vrouwen én mannen, die met hun tjokvolle agenda amper tijd hebben om af te vallen.

Het succes van haar boek wordt voor een deel dan ook verklaard door de simpele oefeningen én de easy peasy gerechten. “Mijn gerechten kosten niet meer dan een kwartier en spreken bovendien kinderen én mannen aan. Hierdoor moet je geen apart potje koken en eet iedereen gezond mee. De gerechten zijn snel klaar en je kan de ingrediënten gewoon in de supermarkt kopen. Die elementen spelen allemaal mee”, zei ze eerder al tegen onze krant.

Benieuwd? Wij delen deze week alvast enkele van onze favoriete gerechten uit #Fitmom. Vandaag: de supermom salade.

Ingrediënten (voor 4 personen)

sla

groene asperges

broccoli

courgette

spinazie

1 appel

gebakken scampi's (200 gram per persoon)

olijfolie

paprikapoeder

Voor de curry-yoghurtdressing:

250 gram Griekse yoghurt

1 eetlepel honing

2 eetlepels limoen

2 eetlepels bieslook (gehakt)

2 eetlepels curry

zout & peper

Bereiding

Laat de scampi’s marineren in olijfolie, gemengd met wat paprikapoeder. Maak spaghetti van de courgette met een spiraalsnijder en doe in een kom. Kook de asperges beetgaar en laat afkoelen. Doe hetzelfde met de broccoli. Snijd de asperges en de broccoli in willekeurige stukken en voeg ze bij de courgette. Schep de sla naar keuze en de spinazie (babyspinazie is het lekkerst) erbij. Maak de scampi’s schoon, bak en voeg bij de groenten. Werk af met flinterdunne reepjes appel en meng alles goed. Meng alle ingredienten voor de dressing. Zet de kom op tafel, schep op en serveer de dressing apart.

#Fitmom, Delphine Steelandt, Uitgeverij Lannoo, € 19,99