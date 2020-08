Elke dag vers Gesponsorde inhoud Feestje gepland? Dit is het geheim achter de perfecte nachoschotel

Aangeboden door Lidl

03 augustus 2020

Nacho’s zijn fiësta voor je smaakpapillen. En al zeker met een portie super-de-luxe gehakt-tomaat-paprika-chili-kaassaus erbij. Tip: door ook de bodem van je ovenschaal met het mengsel te bedekken voorkom je dat je eindigt met een hoop droge chipekes!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

200 g nachos

1 tomaat, in blokjes

1 rode ui, gesnipperd

1 rode paprika, in reepjes

4 lente-ui, in ringen

1 chilipeper, in ringen

bosje koriander

150 g maïskorrels, uitgelekt

50 g geraspte kaas

300 g gemengd gehakt

1 el paprikapoeder

120 g zure room

peper en zout

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 200°C. Bak het gehakt rul in een droge pan. Voeg de paprikakruiden toe en breng verder op smaak met peper en zout. Voeg de rode ui, tomaat, paprika, maïs en de helft van de lente-ui toe en roerbak nog 3 minuten.

Verdeel de helft van het gehaktmengsel over de bodem van een ovenschaal. Leg er de nacho’s op. Verdeel er de rest van het gehakt op. Bestrooi met de chilipeper en de kaas en zet de schaal 10 minuten in de oven.

Werk de nachoschotel af met de koriander en resterende lente-ui en serveer met de zure room.

