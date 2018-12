Feestetiquette: moet je de fles wijn die je gasten meebrengen meteen openmaken? Valérie Wauters

16 december 2018

09u52

Bron: purewow 0 Nina kookt Je kent het wel: je geeft een feestje, en één van de gasten brengt een fles wijn mee. Allemaal goed en wel, maar ben je volgens de etiquette eigenlijk verplicht die fles meteen open te maken?

Je menu staat al enkele weken vast, je hebt zelfs gezorgd voor een aangepaste selectie aan wijnen. En dan staat één van je gasten plots voor de deur met een fles wijn. Heerlijk en van een goed jaar , maar: wat met jouw aangepaste wijnselectie? Moet je volgens de etiquette de fles wijn meteen openen en bij de maaltijd serveren? Of mag je ze opzij zetten voor een later moment?

Myka Meier, etiquette-expert: “Wanneer iemand een fles wijn meebrengt ben je als host niet verplicht om die fles meteen te kraken. Of je de fles al dan niet opent is volledig jouw beslissing. Heb je zin om de fles meteen te serveren bij het diner, dan mag dat gerust. Bewaar je ze liever voor een later moment of een ander feestje, dan is dat zeker even goed.” Enig puntje om te onthouden: zet ze wel apart in je wijnkelder, zodat je ze voor een volgend feestje niet per ongeluk aan dezelfde persoon terug cadeau geeft!