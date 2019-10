Feel good food: Loïc maakt pizza met twee toppings VW

08 oktober 2019

12u00

Bron: VTM Zot Van Koken 0 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: pizza met twee toppings.

Ingrediënten:

- 200ml water

- 300g bloem

- 1g gist

- 1 blik gepelde tomaten

- ½ courgette

- 1el ricotta

- 1el roomkaas

- 1el parmezaanse kaas

- nootmuskaat

- 1 bol buffelmozzarella

- verse basilicum

- chorizo

Bereiding:



1. Verwarm de oven voor aan 300°C (of aan de hooste temperatuur).

2. Doe 200ml water en 300g bloem in een mengkom.

3. Voeg een snuif zout en 1g gist toe.

4. Laat 20min kneden in de keukenrobot.

5. Doe een blik gepelde tomaten in een kom en breek ze.

6. Breng op smaak met zout.

7. Snijd een halve courgette in plakjes en doe er olijfolie over.

8. Kruid af met peper en zout.

9. Leg ze op de grill.

10. Bol het deeg op en laat het 2u rijzen in een kom met wat olie.

11. Snijd een stukje chorizo in plakjes.

12. Meng 1el ricotta, 1el roomkaas en 1el parmezaanse kaas.

13. Kruid af met peper, zout en nootmuskaat.

14. Kneed het deeg opnieuw tot alle lucht er uit is.

15. Verdeel het deeg in twee, bol op en laat 48u rijzen in de koelkast.

16. Bebloem het deeg en trek open tot een pizzabodem.

17. Voeg 2el tomatensuas en stukjes mozzarella toe.

18. Zet de pizza in de oven en laat bakken tot die krokant is.

19. Werk af met verse basilicum.

20. Bestrijk de bodem met de kaastopping.

21. Voeg gegrilde courgette en chorizo toe.

22. Serveer.