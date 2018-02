Fan van het eten op Tomorrowland? Team achter festival opent eigen restaurant TVM

14 februari 2018

09u22 0 Nina kookt In de Antwerpse Kloosterstraat opent in september het restaurant ‘Mesa’ de deuren. Een idee van het team achter Tomorrowland, uitgevoerd door één van de Beers broertjes, de bedenkers en organisatoren van Tomorrowland.

Het restaurant zal een no-nonsense streetfood-bar worden met een beperkt aantal tafetjes. Het team achter Tomorrowland kwam op het idee, en liet zich inspireren op hun passie voor reizen, lekker eten en het verbinden van jonge mensen.

De gerechten bij ‘Mesa’ zijn geïnspireerd op de ‘Tastes of the World’ keuken van Tomorrowland: typische en heerlijke smaken vanuit alle hoeken van de wereld, gebracht als één geheel. De focus zal op delen liggen, zo zullen onder andere Mexicaanse taco’s, een Japans Miso kipje en Belgische mosseltjes op de kaart staan. Alle gerechten zullen bereid worden met pure ingrediënten en de kaart zal wisselen per seizoen.

Het restaurant opent op 22 september de deuren. Er wordt nog gezocht naar onder meer een chef-kok en een hospitality manager.