Lunch Gesponsorde inhoud Family lunch met lentekriebels: tips en recepten voor een instant vakantiegevoel op werkdagen Aangeboden door Délio

22 april 2020

08u00 0 Nina kookt Nog nooit brachten jullie met z’n allen zoveel tijd samen thuis door. Om dat een beetje gezellig te houden, zorg je best voor een vaste structuur met leuke nieuwe gewoonten. Maak bijvoorbeeld van je doordeweekse broodlunch een supertoffe minipicknick in eigen tuin, vol lentegevoel.

De lente is in het land, maar in deze ongewone situatie is het soms moeilijk om daar volop van te genieten. Toch kan je dat opgewekte gevoel volop meepikken, als je op doodgewone werkdagen ‘s middags al de buitenlucht opzoekt voor een gezellige gezinslunch. Zon op je huid, briesje in je haar, een soundtrack van fluitende vogels én origineel belegde boterhammen... Dit voelt écht als een minivakantie.

Tip 1: Koester het buitengevoel

Picknickdeken openvouwen op het gras en hopla, daar is het vakantiegevoel al. Maar wat als je niet zo’n lucky bastard met een eigen tuintje bent? Een compacte tafel - ja, desnoods een vergeten bijzettafeltje - op je binnenkoer of balkon heeft alvast het voordeel dat je minder kans hebt om kruipende kriebelbeestjes tegen te komen. En als je op een appartement woont, schuif je gewoon een tafel naar het raam dat je vervolgens wagenwijd openzet.

Tip 2: Ga voor kleur

Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar ook kleurige picknickborden en -bekers maken je vrolijk. Zoek dus je fleurigste tafelkleed, servies en servetten bij elkaar. Ook met het eten zelf kan je voor extra kleur zorgen. Denk daarvoor eens verder dan je vertrouwde saaie boterham met kaas of ham, en kies ook een kleurige smeersalade met zalm, pikante tonijn, champignons à la grecque, groentecurry of kip Hawaï. Die variatie is trouwens gezonder dan je denkt. Veel smeersalades bevatten immers veel minder verzadigd vet dan die dikke snee kaas of salami. Wat extra stukjes kleurrijke groenten en fruit maken je picknick compleet!

Tip 3: Focus op streekproducten

Wil je het idee dat je met je picknick een uitstapje maakt nog aanwakkeren? Zorg voor typische streekproducten: ambachtelijke Breydelham uit Oost-Vlaanderen, boerenpaté uit het Pajottenland en noordzeesalade die je aan de kust doet denken.

Receptidee: Broodje noordzeesalade

Beleg een dikke snee bruin brood een sneetje tomaat, wat gegrilde venkel en noordzeesalade. Werk af met verse garnaaltjes en wat dille. Kruimelen mag!

Tip 4: Inspiratie uit het buitenland

Voor nog meer vakantiegevoel kan je je boterhammen exotisch beleggen. TexMex met paprika en maïs, ananas voor de Hawaïsfeer of even naar Griekenland?

Receptidee: Ciabatta met Griekse komkommersalade

Neem een ciabattabroodje, snij doormidden en besmeer met tzatziki (komkommersalade). Werk af met stukjes feta, zwarte olijf, rode paprika, gegrilde aubergines, raketsla en peper uit de molen. Smakelijk!

Geen zin om je eigen noordzee- of komkommersalade te maken? Délio heeft het werk voor jou gedaan. Al die heerlijke Délio-smeersalades zitten vol verse vis, groenten, kip of ham, veel varianten verbazen zelfs met een Nutri-Score van B of C. Dat is stukken lichter dan kaas of salami.

Ontdek nog meer verrassende smeersalades en lunchrecepten op delio.be.