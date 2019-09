Experts onthullen: deze voeding mag je nooit in de koelkast zetten (en de beste plek om ze wel te bewaren) Nele Annemans

03 september 2019

17u06

Bron: The Daily Mail 0 Nina kookt Hier kwam je al te weten of je je eieren het best in of uit de koelkast bewaart, maar wat met tomaten, brood en warme restjes? Enkele Australische experts hebben voor de consumentenorganisatie Choice de voedingsmiddelen onthuld die je nooit in de koelkast mag bewaren.

Tomaten

Hoewel je misschien zou denken dat je de levensduur van tomaten verlengt door ze in de koelkast te plaatsen, lijkt het erop dat dat net hun rijpingsproces versnelt. Dat komt omdat ze erg gevoelig zijn voor ethyleen, een gas dat de rijping versnelt. Fiona Mair van Choice zegt dat onderzoek aantoont dat tomaten ook hun smaak verliezen als ze bewaard worden bij een temperatuur onder de 12 graden Celsius. Om hun smaak te behouden, leg je ze dus het best uit de koelkast en gescheiden van onder andere bananen, appels, peren en sinaasappels die ethyleen bevatten.

Koffie

Om de smaak te behouden zet je gemalen koffie en hele koffiebonen beter nooit in de koelkast. Koffie neutraliseert namelijk geurtjes. Leg je hem dus bij ander voedsel dat een geur afgeeft zal de koffie die opnemen.

Bepaalde groenten

Ongesneden wortelgroenten zoals zoete aardappelen en wortelen, maar ook uien en knoflook hou je het best uit de koelkast. Leg je die groenten wel in de koelkast, rotten ze doorgaans sneller door de hoge luchtvochtigheid. Bewaar ze daarentegen liever op een droge, koele, donkere plaats.

Brood

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, kan je de levensduur van vers brood niet verlengen door het in de koelkast te stoppen. De koude lucht zorgt er immers voor dat je brood sneller uitdroogt en oud wordt. Wil je je brood niet helemaal in een keer op gebruiken, dan leg je het beter in het vriesvak.

Honing en pindakaas

Honing hoef je nooit in de koelkast te bewaren dankzij zijn unieke antibacteriële samenstelling. Doe je dat toch, dan bestaat de kans dat de honing kristalliseert waardoor je hem moeilijker kan uitsmeren. Ook pindakaas hoef je niet in de koelkast te zetten. Draai de pot gewoon regelmatig ondersteboven om te voorkomen dat de olie naar boven stijgt.

Basilicum en peterselie

Sommige kruiden zoals koriander en munt blijven langer goed als je ze in de koude zet, basilicum en peterselie daarentegen worden sneller slecht. De koelere lucht kan er namelijk voor zorgen dat de basilicum bruin wordt en de peterselie verwelkt. Hou ze liever op een koele plek en geef ze voldoende water.

Warme restjes

Als je nog warme restjes overhebt, is het beter om die eerst te laten afkoelen vooraleer je ze in de koelkast zet. Door het temperatuurverschil kan het voedsel immers sneller slecht worden.