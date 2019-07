Exclusief voorgeproefd: de easygoing gerechtjes van Sergio Herman op WECANDANCE (+ WIN)



14u06 0 Nina kookt Frieten en hamburgers? Op het muziekfestival WECANDANCE in Zeebrugge (9-11 augustus) zal je er tevergeefs naar zoeken. Mede-organistor Bart Roman legt ook culinair elk jaar de lat hoog, met coole foodconcepten en een schare sterrenchefs. Top of the bill is al vier jaar lang Sergio Herman. Deze editie krijgt de Zeeuwse topchef zelfs zijn eigen zone, helemaal in de sfeer van zijn toegankelijke strandbrasserie AIRcafé in Cadzand. Wij kregen letterlijk al een voorsmaakje!

Puur werken wordt het voor Sergio Herman op WECANDANCE. Al voor het vierde jaar op rij zal hij er samen met zijn compagnon Syrco Bakker van Pure C** elke dag 350 gasten een exclusieve restaurantervaring bezorgen. Maar deze zomer is er ook plaats voor een tweede, toegankelijker concept: AIRcafé.

Sergio’s laagdrempelige beachbar in de Nederlandse badstad Cadzand krijgt er een eigen zone, met lekkere gerechtjes, zomerse cocktails, downtempo muziek en de Ibizavibes waar de topchef zo van houdt. En in de omgekeerde beweging brengt hij met Safari Sundays nog enkele zondagen in augustus de WECANDANCE-spirit naar zijn brasserie in Cadzand, inclusief cocktails en dj. “Ik ben heel blij. Het klikt tussen mij en dit festival. Toen ik er de eerste keer kwam, was ik gelijk gepakt door de energie en de sfeer. Ik ben een kind van de zee en dat je er kan feesten met zicht op het strand, is magisch. Zeker als het mooi weer is. Dat maakt WECANDANCE voor mij uniek … die ultieme vrijheid, vakantiegevoel, mooie mensen, goede muziek, heerlijk eten.”

Comfortfood van de bovenste plank

De liefde is helemaal wederzijds. Voor Bart Roman, mede-organisator van het outdoor elektronische festival, is Sergio de ideale match en een droom om mee te werken. “Intussen is er een mooie vriendschapsband ontstaan. Sergio en ik hebben dezelfde smaak qua artiesten, auto’s, kleding, interieur … Ik koester een mateloze bewondering voor hem. Ik was een grote fan van Oud Sluis, zijn driesterrenrestaurant. Wat hij daar maakte, is het beste wat ik ooit gegeten heb. Zijn AIRcafé is veel toegankelijker, maar ook daar schakelt hij een versnelling hoger voor een brasserie. Eerlijk? Een beter foodconcept voor een strandfestival als WECANDANCE bestaat er niet! Het is een beachbar, heel easygoing, met comfortfood van de bovenste plank.”

Speciaal voor het festival creëerde Sergio zes AIR-gerechtjes, en zes cocktails. Die drankjes ontwikkelde de chef samen met cocktailbartender Paul Morel, die ooit zijn strepen verdiende in Pure C. De twee hoofdgerechten wil de organisatie nog even in primeur houden tot op het festival, maar in de rest konden we onze tanden al zetten. Likkebaard even mee!

Zeeuwse garnaalkroket

Dit zegt Sergio erover: “Dit is herkenbare comfortfood. En er is de link naar de zee. Ik breng hem goed op smaak met kruiden, en de Noordzeegarnaaltjes zijn vers. Ik serveer het heel klassiek met peterselie en limoen.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator Bart Roman erover: “Er zijn intussen al een paar chefs die een heel goede garnaalkroket maken, maar die van Sergio is top. De perfecte avondhap op het festival, door zijn hartigheid.”

Dit zeggen wij erover: Een absolute kustklassieker, gemaakt volgens de regels van de kunst. De perfecte combinatie van het obligatoire dun krokante jasje en een smeuïge, kruidige binnenkant. Er zitten zeker ook meer dan genoeg versgepelde garnalen in. De tartaarsaus maakt het af. Hier kunnen de meeste Belgische kustbrasseries iets van opsteken!

Couscoussalade met avocado en granaatappel

Dit zegt Sergio erover: “Past perfect in de sfeer van ‘Safari Nomads’, het thema van WECANDANCE dit jaar. De harissa, granaatappel en couscous zijn een knipoog naar Marokko. De salade is licht spicy, heel fris, nissig en ziet er – ook niet onbelangrijk op een muziekfestival – Instagramwaardig uit. Mijn vrouw Ellemieke is hiervoor de graadmeter. Als zij iets zou bestellen aan de counter, zou het dit zijn.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator Bart Roman erover: “Een heel vrouwelijk gerechtje. Meer dan zestig procent van onze bezoekers zijn vrouw. En het is vegetarisch. Dat vind ik heel belangrijk. Alle chefs op WECANDANCE moeten minstens één vegetarische schotel op hun menu hebben.”

Dit zeggen wij erover: Marrakech op een bordje! De harissa – een Noord-Afrikaanse rode pasta – zorgt voor pit, de avocado voor het gezond vette, romige tegengewicht en de knapperige crackers erbij geven het recept beet. Healthy en smaakvol, zo zou festivalkost meer mogen zijn.

Croque AIR

Dit zegt Sergio erover: “Het succes van onze croque zit in de samenstelling van de ingrediënten. Zowel het brood als de kaas en de ham moeten van topkwaliteit zijn. Ook de combinatie met de augurkjes en ajuintjes maken hem uitmuntend. Je wil er elke keer opnieuw meer van eten.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator Bart Roman erover: “Iemand die geen croque lust, moet naar de dokter. Ik ben een grote fan van de AIR croque en heb speciaal gevraagd om hem erbij te zetten. Ik eet hem altijd zonder ham, uit overtuiging, maar dan nog is hij absoluut de beste ever! Ik ben altijd ontgoocheld als ik ergens anders een croque eet.”

Dit zeggen wij erover: Als echte croquefans leggen we de lat heel hoog, en Sergio gaat er niet Limbo-gewijs onder, maar er los boven. Het zoute van de ham, het zuurtje van de augurken, de spiciness van de bijpassende jalapeñomayonaise … alles klopt gewoon. De ham ligt er kwistig op, en leuk is ook dat de croques mooi in rechthoekjes gesneden zijn en rechtopstaand geserveerd worden. Een guilty pleasure waarvan je blijft nagenieten. Onze favoriet!

Softijs met ras el hanout, frambozen en stukjes chocolade

Dit zegt Sergio erover: “Voor mij is softijs een van de lekkerste dingen die er zijn. Ook hier moet je van topproducten uitgaan om een topproduct neer te zetten. Alles wat je in die machine toevoegt, komt er ook zo uit. De ras el hanout heeft er weer die Marokkaanse toets aan.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator: “Hier zitten nul calorieën in (lacht). Softijs is iets dat volledig uit de mode geraakt is, maar ik vind het top. Hoe simpel kan het zijn? De truc is dat je het niet moeilijker moet maken dan het is.”

Dit zeggen wij erover: Bij elke hap komt er een dosis jeugdsentiment boven. Softijs en de Noordzeekust hebben een geschiedenis, maar vaak zijn ze te plakkerig, te gesuikerd. Niets van dat alles bij Sergio’s softijs. We blijven er maar van lepelen. De stukjes chocolade, blaadjes munt en frambozen fleuren het dessert zowel visueel als smaaktechnisch op. En hoe geniaal zijn die Marokkaanse kruiden als garnering?

Cocktail: African mule

Dit zegt Sergio erover: “Ik vind cocktails minstens even zo belangrijk als eten. Voor mij moeten ze goed in balans zijn, zoals een gerecht dat ook moet zijn. Paul Morel werkt heel mooi gedoseerd, en ik vertrouw hem. We hebben lang samengewerkt in Pure C.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator Bart Roman erover: “Al onze cocktails zijn in samenwerking met Bacardi-Martini gemaakt. De African Mule is onze versie van de Moscow Mule, met Grey Goose wodka en gemberbier. Alleen zit hier wat salie bij en is hij dus iets geraffineerder.”

Dit zeggen wij erover: Keep them coming! Heel moeilijk om het bij eentje te houden. We wanen al ons in de savanne, op het terras van een luxueuze tentenlodge. Heel gebalanceerde smaken. Zelfs de salie, toch een erg aromatisch kruid, overheerst niet en zorgt voor een licht bittere toets.

Cocktail: Tropical slushy

Dit zegt Sergio erover: “Een heel exotisch, verfrissend drankje. Dit vat voor mij WECANDANCE perfect samen: strand, zon, zee, goede vibes.”

Dit zegt WECANDANCE-organisator Bart Roman erover: “Een cocktail naar mijn hart. Je kan er stevig van doordrinken. Al onze cocktails zijn laag gedoseerd in alcohol. Het gaat bij ons niet om de booze, maar om de smaakbeleving. Cocktails zijn belangrijk voor een festival, daar overleven we van. En toch heb ik al zoveel slechte cocktails gedronken op festivals. Zonde!”

Dit zeggen wij erover: Slushy’s – ijsdrankjes van water, alcohol en siroop – duiken weer meer op. En gelukkig! Het maakt een cocktail instant zoveel frisser. Al zijn er ook valkuilen: de siroop is vaak chemische brol, het ijs is soms te hard, en dikwijls sta je stijf van al de suiker of alcohol die erin zit. Daar heeft de AIR slushy op basis van kokosnoot en passievrucht allemaal geen last van. Hij heeft de perfecte consistentie – vloeiend maar niet te. De premium Bacardi Rum Ocho die erin zit smaak je niet echt door. En het lavendeltakje is een mooi detail. Het ideale zomerdrankje! Ons nieuw levensdoel: het recept ontfutselen. De bezoekers van WECANDANCE zijn gelukzakken. Als ze het maar weten …

Er zijn nog tickets beschikbaar voor WECANDANCE op zaterdag 10 augustus en zondag 11 augustus. wecandance.be

AIRcafé Safari Sundays met live dj in AIRcafé Cadzand (Nederland), nog op 4 - 12 en 18 augustus air-republic.com

