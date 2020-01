Exclusief recept uit kookpocket van Rani De Coninck: stoofvlees met handgesneden frietjes

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Gisteren gaf ze al enkele praktische kooktips. Vandaag legt ze uit hoe je volgens haar familierecept stoofvlees met handgesneden frietjes maakt.

“Een Vlaamse én ‘Conincklijke’ klassieker is stoverij met handgesneden frietjes”, zegt Rani De Coninck. “De eerste keer dat ik dit maakte, was ik enkele weken alleen thuis gebleven met mijn grote broer, Joeri, terwijl onze ouders op rondreis waren in de Verenigde Staten. Om hen bij thuiskomst ‘Conincklijk’ te ontvangen, werkten we ons uit de naad om het huis spic en span te krijgen én maakte ik als achttienjarig meisje een van hun lievelingsgerechten.”

“Een memorabel moment voor mezelf, want als regelrechte keukenkluns deed ik dat het hele gerecht lang met de telefoon in de hand. Ik had het toestel zo dicht mogelijk bij de keuken getrokken, want draadloos bestond nog niet. Grote zus Anne loodste mij er live doorheen en het resultaat was verrukkelijk! En ik natuurlijk zo fier als een gieter met mijn allereerste warme maaltijd, live getelefoneerd dan nog!”

Van Piet – ‘Wat hebben we geleerd vandaag?’ – Huysentruyt leerde ik dan weer dat varkensstoofvlees veel malser is Rani De Coninck

“Later paste ik toe wat chef Felix Alen me had ingefluisterd tijdens onze vele babbels bij Familyradio: de uien apart aanstoven en op het einde wat bruine suiker toevoegen, zodat je ze karamelliseert. Van Piet – ‘Wat hebben we geleerd vandaag?’ – Huysentruyt leerde ik dan weer dat varkensstoofvlees veel malser is en van Vlaanderens eeuwige ster Peter Goossens dat varkenswangetjes je stoverij naar een nóg hoger niveau tillen, maar ik heb ze in deze versie niet gebruikt.”

Ingrediënten voor 4 personen:

Voor de stoverij

• 40 g boter

• 1 kg varkensstoofvlees

• 3 eetlepels bloem

• 2 uien

• 1 eetlepel kandijsuiker (kokosbloemsuiker kan ook)

• 1 sneetje peperkoek

• mosterd

• 2 flesjes donker zoet bier

• 1 potje runderbouillon (zelfgetrokken of kant-en-klaar)

• tijm en laurier

• peper en zout

Voor de frietjes

aardappelen (hoeveel hangt af van je gezelschap; bij ons is dat minstens 2,5 kg voor 5 personen)

Bereiding:

Neem een braadpan en smelt er de boter in tot ze bruin kleurt. Bak het vlees aan alle kanten bruin. Maak je meteen een grote portie (wat ik ten zeerste aanbeveel, zo kun je meer dan één keer genieten), doe dat dan in meerdere keren, zodat het vlees mooi bruin bakt. Bestrooi het vlees met bloem en roer goed.

Schep het vlees op een bord of in een kom en zet de pan opnieuw op het vuur met wat boter. Bak hierin de ui tot die lichtbruin kleurt. Bestrooi met de kandijsuiker en laat even karamelliseren terwijl je goed blijft roeren. Neem een grote kookpot en giet er het gebraden stoofvlees en de gekaramelliseerde ui in.

Giet nog een beetje water in je braadpan en zet even terug op het vuur, terwijl je het aanbaksel losweekt. Giet dat nu ook in de kookpot.

Bestrijk een sneetje peperkoek met mosterd en leg die omgekeerd op het vlees.

Spoel de frietjes goed in veel water (zo spoel je het zetmeel weg) Rani De Coninck

Overgiet alles met het bier, water en runderbouillon, zodat het vlees goed onderstaat. Voeg je kruidentuiltje toe en kruid met peper en zout.

Breng alles nog eens goed aan de kook en laat daarna zeker een uur (tot anderhalf uur) op een laag vuur verder pruttelen. Slowly does it bij dit gerecht, dus neem je tijd en doe intussen iets anders wat je leuk vindt.

Schil de aardappelen en snijd in frieten: de klassieke friet zou een vinger dik zijn maar heb je liever fijnere, dan doe je dat toch gewoon? Spoel ze goed in veel water (zo spoel je het zetmeel weg). Wikkel ze in een keukenhanddoek en dep goed droog! Bak ze in kleine porties op 160 °C zonder dat ze verkleuren.

Laat afkoelen en verhoog je frituurvet naar 180 °C. Bak ze vlak voor je aan tafel gaat een tweede keer knapperig bruin. Schuif met het hele gezin de voetjes onder tafel en geniet van deze oeroude Vlaamse klassieker en maak samen nieuwe herinneringen om later op te halen.

