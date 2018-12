Varkensvlees Gesponsorde inhoud Er gaat niets boven lekkere boerenkost... Dit zijn de succesrecepten van varkenshoedster Mieke Verniest

03 december 2018

12u00 0 Nina kookt Een smeuïge stoemp met worst, orloffgebraad met kroketjes, stoverij met appelmoes: je hoeft geen kind te zijn om dit lekker te vinden. Wij polsten bij Mieke Verniest, varkenshoedster, Schoonste Boerin van Vlaanderen én een geweldige kok naar de gerechten waarmee ze altijd scoort bij haar man en drie kinderen.

1. Een stoofpotje van spieringkoteletjes in Provençaalse saus met verse frietjes en een fris slaatje

“Ik merkte dat mijn kinderen geen grote fan waren van een spieringkotelet. Ze vonden het moeilijk om die te snijden, haalden het vetrandje weg… En dus probeerde ik het met een stoofpotje, wat een groot succes bleek want intussen is het één van de lievelingsgerechten.

Ik bak de koteletjes eerst krokant bruin in de pan en doe ze vervolgens in een grote stoofpot. Het aanbaksel in de pan blus ik met rode wijn en voeg ook dat toe aan de stoofpot. Die vul ik met een mix van groenten als paprika, prei, wortel en raap, en verder een brikje tomatenblokjes, 3 blokjes bouillon, een beetje spek, verse tijm en laurier. Dat potje laat ik een uurtje sudderen op laag vuur. Doorgaans maak ik dit de dag voordien, waardoor de smaken extra goed kunnen trekken. Bovendien valt het vlees van het been en is het lekker mals, waardoor elk kind dit lust.”

Tip! “Ik voeg altijd een handvol blokjes gerookt en gezouten spek toe aan mijn tomatensauzen. Dat geeft zoveel smaak, heerlijk!”

2. Groentenstoemp met worst of een kotelet

“Dé winterse klassieker. Het liefst maak ik een smeuïge stoemp van bijvoorbeeld broccoli, savooi- of witte kool. Vervolgens voeg ik beetgaar gebakken stukjes groenten toe, zoals wortel, raap of knolselder.

Bij een echte stoemp hoort de perfecte saus, zoals een Blackwell-saus of een bruine saus. Maar de kinderen vragen vaak naar mijn ‘motocycle-saus’. Dat woord hebben we zelf bedacht voor mijn mosterd-pickles-saus. Hiervoor haal ik eerst het vlees uit de pan en voeg ik kleine stukjes gerookte en gezouten spek toe. Zijn die krokant, dan blus ik met water en voeg ik mosterd, pickles en opgelegde uitjes toe. Vervolgens ga ik de saus indikken, soms met room, maar liever nog met maïzena om een typische bruine saus te krijgen. De kindjes maken zoals het hoort een putje in hun stoemp waarin dan de saus komt…”

Tip! “Het geheime ingrediënt in deze saus is een beetje azijn. Dat is iets wat ik trouwens vaak gebruik: het geeft een heerlijk zuur toetsje aan je gerecht.”

3. Orloffgebraad met witloof en kroketjes

“Ik gebruik hiervoor het rugstuk of de carré van het varken. Eerst bak ik het gebraad rondom krokant in de pan, vervolgens schuif ik het vlees in een op 180°C voorverwarmde oven. Voor een stuk van zo’n 1,5 kg is een halfuurtje voldoende. Op dat moment komt het halfgaar uit de oven en snij ik het vlees met een scherp mes in dunne plakjes tot net niet op de bodem in. Tussen elk plakje komt een sneetje jonge kaas en gekookte ham. Het geheel gaat opnieuw een halfuur de oven in. Dit soort gebraad is altijd feest op je bord en zal ik ook nu weer tijdens de feestdagen serveren.”

Tip! “Geef je gebraad nog een extra laagje Gruyère-kaas…”

4. Appeltjes uit de oven met ijs

“Appelmoes komt bij ons vaak op tafel, heerlijk bij stoverij bijvoorbeeld. Maar mijn kinderen zijn ook verzot op een appeltje uit de oven. Hiervoor gebruik ik de Reinette-appels uit onze boomgaard. Zo simpel: schillen, klokhuis verwijderen en vullen met een mengsel van bruine suiker en boter. Goddelijk met een bolletje ijs erbij! Soms vervang ik de bruine suiker door zelfgemaakte confituur. De oogst van deze zomer heeft lekkere bessen-, pruimen- en perzikconfituur opgeleverd. Zo’n gevuld appeltje is trouwens niet alleen lekker als dessert, maar kan ook perfect bij stoverij of een worst.”

Tip! “Ik serveer ook vaak opgelegde peertjes, zowel bij buikspek of een worst als bij een bolletje ijs.”

De lekkerste boerenkost…

