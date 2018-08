Emily geeft kooktips aan studenten: "Houd het bij één keer per week boodschappen doen" Ellen den Hollander

29 augustus 2018

11u55

Bron: AD 0 Nina kookt Voor het eerst je eigen potje koken is een flinke uitdaging voor veel studenten. En dan natuurlijk liefst zo goedkoop mogelijk. De Nederlandse Emily van Rheenen (25) geeft tobbende studenten houvast met haar kookboek De studentenchef.

Tijdens haar studie merkte Emily van Rheenen dat veel medestudenten niet of nauwelijks kunnen koken. Die smeren dan maar boterhammen of eten een zak chips leeg. Jammer, vindt Van Rheenen, die zelf wel graag en veel kookt.

Daarom maakte ze een studentenkookboek dat vragen beantwoord waar je je moeder niet voor wilt bellen: hoe maak je een lekker biefstukje? Hoe lang moeten de bonen koken? Hoe maak ik met weinig middelen toch lekker eten?

"Geld is wel een ding voor studenten. Hoe vaak ik niet heb gehoord van andere studenten dat ze geen idee hadden dat kaas zo duur was!"

