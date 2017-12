Elke dag zondag: binnenkort kunnen we smullen van luxe-éclairs SV

Bovenaan: een laagje chocolade. Binnenin: zachte banketbakkersroom. In je mond: een waar feestje. De éclair was vroeger al het hoogtepunt van een zondag bij de grootouders, maar volgens Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde kan het nóg beter. Binnenkort openen ze de deuren van 'Chez Claire', een plek waar je iedere dag kan smullen van extra luxueuze gebakjes.

Jeroen Meus zette de haute dog op de Belgische kaart, Sergio volgde met zijn culinair verfijnde frieten. En dankzij Dries en Yuri kunnen we vanaf februari ook een luxeversie van de éclair naar binnen werken. Ze kregen het idee toen ze in de Parijse straten een immens lange wachtrij voor een patissier zagen. De reden? Luxe-éclairs. En na de gebakjes geproefd te hebben, wisten ze het zeker: die moesten ook naar België komen.

De ultieme vorm van zondigen

Dus lanceert het duo eind februari 'Chez Claire', een nieuwe plek voor lekkerbekken in Antwerpen en Gent. Je zal er éclairs in maar liefst 13 smaken vinden, en ook aan mensen met voedselintoleranties is gedacht. Natuurlijk komt dat luxueuze kantje ook met een iets hoger prijskaartje, al hoef je gemiddeld niet veel meer dan 4 euro neer te tellen, stellen de heren gerust. "Mensen zijn meer met gezonde voeding bezig," aldus Yuri. "Als ze zondigen, willen ze dat kwalitatief doen. De klanten kunnen de éclairs meenemen naar huis, of ter plekke degusteren. Wie écht wil genieten, drinkt er champagne van ons huismerk 'Cuvée Claire' bij. Wij gaan de ultieme vorm van zondigen aanbieden."

De opening van Chez Claire in Gent en Antwerpen wordt verwacht eind februari.

Sigfrid Eggers Yuri en Dries voor hun nieuwe zaak