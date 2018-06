Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zomerzoete verwennerij: seizoensfruit uit de oven in een vederlicht gebakje Aangeboden door Lidl

25 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers Dit dessert brengt je sowieso in zomerstemming, of de zon nu van de partij is of niet. Schik gewoon je favoriete steenvruchten - nectarines, perziken of abrikozen - op een velletje vers deeg. Zo simpel kan het zijn.

Wat heb je nodig? (voor 6-8 personen)

Voor het deeg:

300 g bloem

180 g boter, koud

2 el suiker

75 ml ijskoud water

1/2 tl zout

Voor de vulling:

500 g steenvruchten (nectarines, perziken, abrikozen)

1 el suiker

1/2 citroen, geraspt

1 el bloem

1 eiwit, losgeklopt

Zo maak je het:

1. Zeef de bloem en snijd de ijskoude boter in stukjes.

2. Vorm een kuiltje in de bloem en verdeel daarin de stukjes boter, de suiker en het zout.

3. Neem nu telkens met je vingers een beetje bloem en meng het door de boter. Voeg het water toe en kneed tot je een deeg hebt. Voor de luchtigheid van het deeg is het belangrijk dat je niet te lang kneed.

4. Vorm een platte schijf van het deeg en wikkel in plasticfolie. Laat het deeg minstens een uur opstijven in de koelkast.

5. Verwarm de oven voor op 180°C.

6. Was en snijd de steenvruchten in plakjes. Verwijder de pit.

7. Meng in een kom de vruchten met de suiker, de bloem en de citroenzeste.

8. Bekleed de ovenplaat met bakpapier en rol er het deeg op uit tot ongeveer 3 millimeter dikte. Schik de vruchten in het midden van het deeg, laat ongeveer 4 centimeter van de rand vrij.

9. Plooi de randen over de vruchten en bestrijk met losgeklopt eiwit.

10. Bak de galette ongeveer 45 minuten in de voorverwarmde oven. Check of de bodem ook helemaal gebakken is alvorens de galette uit de oven te halen.

11. Laat de taart afkoelen alvorens te serveren.

Zin in meer desserts? Probeer onze heerlijke tiramisu!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!