Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zomerzoet gerecht: koteletjes met een frisse avocado-mangosla Aangeboden door Lidl

28 mei 2018

12u00 4 Elke dag vers Het leven is niet zwart-wit. Dus kiezen tussen een lekker stuk vlees of een fris slaatje: hoef je niet te doen. Dit gerecht kan met zijn zomerzoet avocado-mangoslaatje en koteletten in een honingsausje zowel carnivoren als herbivoren bekoren. Dubbele jackpot!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 spieringkoteletten

4 el honing

1/2 citroen, geraspt

basilicum

6 el azijn

300 g langkorrelrijst

olijfolie

peper en zout

Voor de salade:

2 avocado's, in blokjes

2 mango's, in blokjes

1 rode ui, fijngesnipperd

2 el koriander, fijngehakt

3 el limoensap

2 el olijfolie

zout

Zo maak je het:

1. Meng alle ingrediënten voor de salade. Kruid met zout en zet koel.

2. Kook de rijst gaar in licht gezouten water. Bak de koteletten aan beide kanten 2 minuten in olijfolie. Kruid met peper en zout. Haal het vlees uit de pan. Doe de azijn, de honing, de citroenschil en een handvol basilicum in de pan en breng aan de kook. Laat 5 minuten pruttelen. Voeg het vlees terug toe en bak 4 minuten langs elke kant.

3. Verdeel de sla en de rijst over de borden, leg er het vlees bij en lepel de saus over het vlees. Serveer meteen.

Zin in meer slaatjes? Probeer dan ons slaatje met asperges en radijzen!