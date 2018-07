Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zomer op je bord met een zalig frisse salade Niçoise Aangeboden door Lidl

12 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Op zoek naar een licht slaatje boordevol gezonde ingrediënten? C’est chic et très classique: met dit gerecht zet je het lekkerste van de Middellandse Zee in een handomdraai op tafel. Het slaatje ziet er vrolijk uit, heeft een krokante bite en zit vol goede vetten. So nice, recht uit Nice!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

8 stronkjes slaharten little gem

3 x 80 g blikjes Nixe tonijn natuur, uitgelekt

12 zwarte olijven, ontpit en in ringetjes

4 eieren

1 komkommer, in halve maantjes

8 minitrostomaten, in partjes

4 sneden toastbrood

olijfolie

peper en zout

Voor de ansjovisvinaigrette:

40 g ansjovis in olijfolie

1/2 teentje knoflook, gepeld

1 citroen, geperst

10 g platte peterselie

100 ml gele olijfolie

peper

Zo maak je het:

1. Breng een kookpot met water aan de kook en leg er voorzichtig de eieren in. Kook in ongeveer 9 minuten hard. Spoel onder koud water en pel er voorzichtig de schaal van.

2. Mix de ansjovisfilets met de knoflook, het citroensap, de platte peterselie en de olijfolie tot een gladde vinaigrette. Breng op smaak met peper.

3. Snijd het toastbrood in stukjes. Verwarm wat olijfolie in een pan op een middelhoog vuur en bak de broodstukjes in enkele minuten knapperig en goudbruin. Kruid met peper en zout.

4. Maak de blaadjes little gem los en schik ze over de borden. Verdeel er vervolgens de tonijn, de zwarte olijven, de eieren, de komkommer en de tomaat over.

5. Werk af met de vinaigrette en de croutons. Serveer onmiddellijk.

