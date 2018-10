Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo tover je een simpel stukje kip om tot een smaakbom Aangeboden door Lidl

18 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Oké, kip kan soms nogal banaal lijken. Maar gelukkig kan je dat stukje vlees met de simpelste ingrepen omtoveren tot een gerecht dat barst van de smaak. Deze pittige pollo al limone al eens geprobeerd?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui, gesnipperd

1 citroen, geperst

100 ml witte wijn

3 el sausbinder

2 el roomkaas

1 tl suiker

4 kipfilets, in blokjes

1 kippenbouillonblokje + 250 ml water

handvol basilicumblaadjes

olijfolie

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit een klont boter en een scheut olijfolie in een grote pan. Bak hierin de ui glazig. Voeg de blokjes kip toe en bak rondom goudbruin.

2. Blus met de wijn en laat 2 minuten inkoken. Doe het citroensap, de sausbinder en de suiker in een kommetje en meng tot een gladde pasta. Los het bouillonblokje op in 250 ml heet water en giet dit, samen met de pasta, bij de kip. Roer goed tot de saus begint in te dikken.

3. Roer er de roomkaas onder en kruid met peper en zout. Bestrooi voor het serveren met het basilicum.

4. Serveertip: lekker met puree.

Fan van kip? Probeer dan onze ovenschotel met verrassende ingrediënten!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!