Zo pimp je wild tot een verrassend feestgerecht: opvullen, oprollen en afwerken met boozy sausje

27 december 2018

Fazantfilet is zo al een heerlijk stukje vlees. Maar vul je de filet op met romige spinazie, rol je hem in smaakvolle serranoham en serveer je hem met een pittig cognacsausje, dan staat er ineens een klepper van een feestmaaltijd op je nieuwjaarstafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 fazantfilets (700 à 800 g)

300 g bladspinazie

1 sjalotje, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

40 g Parmegiano Reggiano, geraspt

50 g ricotta

50 g roomkaas

1/2 tl nootmuskaat

8 plakjes serranoham

16 kroketjes

400 g champignon-cognacsaus

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 150°C. Snijd de fazantfilets in de lengte door, maar snijd niet helemaal door.

2. Blancheer de spinazie kort in licht gezouten water. Giet af, hak fijn en knijp er al het vocht uit. Meng er het sjalotje, de knoflook, de roomkaas, de ricotta, de Parmegiano Reggiano en 2 el olijfolie onder. Kruid met de nootmuskaat, peper en zout.

3. Verdeel de vulling over de geopende filets en plooi dicht. Rol er telkens 2 plakjes serranoham rond en bind vast met keukentouw. Leg de filets in een ingevette ovenschaal, bedruppel met olijfolie en zet 40 minuten in de oven. Bedruppel regelmatig met het braadvocht.

4. Bereid de saus en de kroketjes zoals vermeld op de verpakking en serveer bij de fazantfilets.

