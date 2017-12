Gesponsorde inhoud Zo pimp je paella tot een fantastisch feestgerecht (hint: met kreeft!) Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Ik hou van paella, jij houdt van paella, iederéén houdt van paella. De ideale hoofdschotel voor je nieuw- of oudejaarsfeest dus, en de dromen van zonnige oorden krijg je er gratis bij. Alleen: de Spaanse klassieker kun je best nog wat pimpen voor hij moet schitteren op de feestdis... Met een rijkelijke portie kreeft, bijvoorbeeld! Simpel, maar héél doeltreffend.

Wat heb je nodig? (6 personen)

olijfolie

1 ui, fijngesneden

3 teentjes knoflook, fijngesneden

1 rode paprika, in reepjes

350 g ongekookte rijst

125 g Ibericoham

2 kipfilets, in blokjes

1,25 l kippenbouillon

100 ml witte wijn

300 g frutti di mare all'olio

2 kreeften, doormidden gesneden

300 g gekookte garnalen

2 tomaten, in 8 partjes

2 gele en 2 rode parika’s

1 rode ui

2 takjes munt

2 citroenen

peper en zout

1/2 bosje krulpeterselie, fijngehakt

Zo maak je het:

1. Verwarm 4 eetlepels olijfolie in een grote pan of paellapan. Voeg ui, knoflook en in reepjes gesneden paprika toe en stoof een paar minuten aan.

2. Voeg rijst, Ibericoham en kip toe en stoof weer een paar minutenaan. Roer de helft van de kippenbouillon samen met de wijn door het rijstmengsel. Kruid met peper en zout en breng aan de kook. Laat 15 minuten sudderen en roer af en toe.

3. Proef of de rijst gaar is. Indien niet, voeg er dan nog watbouillonaan toe, roer alles goed door en laat verder sudderen. Is de rijst gaar, voeg dan zeevruchten, kreeft en tomaten toe. Dek de paella af met aluminiumfolie en laat nog 5 minuten garen.

4. Snij de overige paprika’s in reepjes, leg ze op een ovenplaat en besprenkel met olijfolie. Gril de paprika’s gedurende 6 minuten en schep af en toe om. Snij ondertussen de rode ui in reepjes en hak de munt fijn. Meng de rode ui en munt onder de paprika’s en werk af met het sap van 1 citroen, peper en zout. Snij de andere citroen in partjes en serveer bij de paella.

5. Bestrooi de paella voor het serveren met krulpeterselie.

