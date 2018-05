Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maak je met steak een fris zomergerecht: Italiaanse tagliata met venkel en aardbei

14 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Je houdt van een goede steak maar wil die weleens in een lichter gerechtje integreren? Maak dan tagliata, een Italiaanse schotel waarbij het vlees in dunne reepjes bij een salade wordt geserveerd. Best of both worlds!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 rumsteaks

olijfolie

1 venkel

200 g aardbeien

1 bosje basilicum

100 g rucola

100 g Parmigiano Reggiano

Voor de dressing:

1 sinaasappel

1 tl mosterd

100 ml olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Haal de rumsteaks uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen. Wrijf ze in met olijfolie.

2. Laat een grillpan heet worden en leg het vlees in de pan. Bak 3 à 4 minuten aan elke zijde voor een rosé bakwijze (afhankelijk van de dikte van de steak).

3. Snijd ondertussen de venkel in flinterdunne plakjes en de aardbeien in kwartjes. Hak de basilicum grof.

4. Haal het vlees uit de pan en laat onder aluminiumfolie 5 à 10 minuten rusten.

5. Maak de dressing: Pers de sinaasappel en meng met de mosterd en de olijfolie tot een lekkere vinaigrette. Breng op smaak met peper en zout.

6. Doe de rucola, de venkel, de aardbei en de basilicum in een grote mengkom en meng er de vinaigrette onder.

7. Verdeel vervolgens de salade over de borden en rasp er de kaas overheen.

8. Snijd het vlees in plakjes en dresseer het op de salade. Kruid met peper en zout.

Zin om dit te combineren met een fris lentesoepje? Probeer onze komkommer-prei soep!

