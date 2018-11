Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maak je een licht slaatje zonder vlees dat toch lekker en voedzaam is (én heerlijk winters!) Aangeboden door Lidl

19 november 2018

12u00 0 Elke dag vers We houden van slaatjes omdat ze zo licht zijn, maar toch blijft het belangrijk dat je je dagelijkse portie proteïnen en -- gezonde! -- vetten binnenkrijgt. Daarom dit heerlijk winterse slaatje, aangevuld met linzen, avocado en pitten en zaden, de perfecte vleesvervangers.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

½ rode kool, grof geraspt

½ witte kool, grof geraspt

2 wortelen, grof geraspt

vruchtvlees van 1 avocado

200 ml melk

4 teentjes look, gepeld

2 el azijn

1 tl mosterd

40 g salad seed mix

212 ml linzen

bosje munt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Maak de dressing: verwarm de melk met de teentjes look en breng aan de kook. Laat 10 minuten zachtjes sudderen. Zet het vuur uit en laat wat afkoelen. Giet alles in een blender en voeg de avocado, de azijn, 6 el olijfolie en de mosterd toe. Mix glad. Kruid met peper en zout.

2. Hussel de groenten samen met de linzen en de helft van de dressing in een grote kom. Verdeel de sla over de borden en werk af met de munt en de salad seed mix. Geef er de resterende dressing bij.

