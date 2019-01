Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maak je de kaaskorst op je ovenschotel nog krokanter en smaakvoller Aangeboden door Lidl

07 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Niks gezelliger dan een bourgondische ovenschotel op tafel. Door de kaas voor de korst te mengen met paneermeel en mosterd, geef je de lekkernij een topping met nog meer crunch en smaak.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g kidneybonen uit blik, gespoeld & uitgelekt

2 rode uien, in halve ringen

2 teentjes knoflook, geperst

250 g champignons, fijngesneden

1/2 groene kool, in reepjes

100 g paneermeel

100 g oude kaas, geraspt

2 el mosterd

600 g boerenchipolata

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Bak de ui en de knoflook glazig in olijfolie. Voeg de champignons en de kool toe, kruid met peper en zout, schep goed door elkaar en roerbak 5 minuten tot de kool zacht is.

2. Schep de kidneybonen door de groenten en schep alles in een ingevette ovenschaal.

3. Meng de kaas en de mosterd onder het paneermeel. Verdeel het mengsel over de groenten. Leg de chipolata op de groenten en bedruppel met olijfolie. Zet 25 minuten in de oven tot de chipolata gaar zijn en de korst goudbruin is.

