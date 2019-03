Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo maak je de echte, originele Gentse waterzooi (en die is lekker decadent!) Waarschijnlijk denk je bij Gentse waterzooi aan het gerecht met kip en groenten, maar oorspronkelijk had vis de glansrol. Wij gaan terug naar de roots en maken de klassieker nóg heerlijker met een smaakvol stukje kabeljauw. Aangeboden door Lidl

04 maart 2019

12u00 1

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g vastkokende aardappelen, geschild en in stukken gesneden

2 wortels, geschild en in julienne gesneden

1 preiwit, in halve ringen gesneden

1 ui, fijngesnipperd

1 l water + 2 blokjes groentebouillon

600 g verse kabeljauw

klontje boter

150 ml witte wijn

peper en zout

10 g bieslook, fijngesnipperd

2 eieren

200 ml room

Zo maak je het :

1. Kook de aardappelen gaar in gezouten water in ongeveer 20 minuten.

2. Verhit het water en los er de bouillon in op. Snijd de vis in grote stukken en pocheer ongeveer 2 à 3 minuten. Haal de vis voorzichtig uit de bouillon.

3. Verhit een klontje boter in stoofpot en stoof de ui 5 minuten aan alvorens de overige groenten toe te voegen. Roerbak 3 minuten en blus met de witte wijn. Laat 2 minuten inkoken en voeg dan de bouillon toe. Laat nog 5 à 10 minuten op een zacht vuur pruttelen, of tot de groentjes gaar zijn.

4. Scheid de eieren en klop de dooiers met de room los. Kruid met peper en zout.

5. Draai het vuur laag en voeg het roommengsel toe aan de groenten. Laat enkele minuten indikken, maar zorg ervoor dat de saus niet meer kookt!

6. Verdeel de aardappelen en de vis over diepe borden en giet er telkens een pollepel groentesaus overheen. Werk af met de bieslook.

Nog vis over? Probeer dan zeker skreifilet!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!