Zo lekker als canneloni maar beter voor de lijn: gevulde koolrolletjes

17 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Pasta is héérlijk, maar ook een dikmaker. Gelukkig kan je de lekkernij met wat creativiteit gemakkelijk vervangen door lichtere alternatieven. Courgetti, bijvoorbeeld, of voor de liefhebbers van canneloni: koolrolletjes! Laat die extra vitamines maar komen.

Wat heb je nodig? (4 pers)

1 witte kool

150 g witte rijst

250 g spruiten, in partjes

2 sjalotten, fijngesnipperd

2 teentjes look, geperst

2 blikken tomaten (800 g)

2 el tomatenpuree

enkele takjes tijm

1 tl paprikapoeder

1 tl cayennepeper

400 g gemengd gehakt

1 ei

3 el paneermeel

2 el honing

olijfolie

zout

Zo maak je het:

1. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Haal de buitenste bladeren van de wittte kool en snijd de dikke nerf weg. Snijd de rest van de kool fijn. Leg de koolbladeren mee in het kookwater van de rijst.

2. Bak de sjalotten met de look glazig in wat olijfolie. Voeg de witte kool en spruitjes toe en bak even mee. Schep er de tomatenpuree onder en laat 2 minuten mee bakken. Doe er het blik tomaten, de tijm, de honing en een scheutje water bij. Kruid met het paprikapoeder, de cayennepeper en het zout en laat 10 minuten op een zacht vuur pruttelen.

3. Haal de koolbladeren uit het water en giet de rijst af. Meng de afgekoelde rijst, het ei, 2 el peterselie en het paneermeel onder het gehakt. Kruid met peper en zout. Verdeel het gehakt over de koolbladeren en rol op tot pakketjes. Leg ze in de tomatensaus en laat ze ongeveer 20 minuten garen op een zacht vuur.

Nog gehakt over? Probeer dan onze ovenschotel met gehakt en prei!

