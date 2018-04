Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo heb je snel een tapasfeestje aan tafel Aangeboden door Lidl

30 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Of je nu een feestje in het vooruitzicht hebt of gewoon gezellig thuis uitgebreid wil aperitieven: tapas smaken áltijd. En om ze te maken heb je echt zero keukenskills nodig. Kruid wat aardappeltjes, vul wat stokbrood, lepel wat kaas in tomaatjes, eventjes wachten op de oven en klaar is kees!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Patatas bravas:

600 g krielaardappelen

1 tl cayennepeper

2 tl paprikapoeder

olijfolie

4 el mayonaise

2 teentjes look

2 tl gedroogde rozemarijn

4 el olijfolie

peper en zout

Borrelstokbrood:

1 rustiek stokbrood, af te bakken

100 g geraspte mozzarella

4 el pesto

2 lente-uitjes, in ringen

basilicumblaadjes

Gevulde minitomaatjes:

16 minitrostomaten

120 g blauwschimmelkaas

olijfolie

2 el tijmblaadjes

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200 ºC en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de aardappelen en snij in partjes.

2. Meng de olijfolie met de geperste knoflook, het paprikapoeder, het cayennepeper, het zout en de rozemarijn. Giet de olie over de aardappelpartjes en meng goed door elkaar. Verdeel de patatas bravas over de helft van de bakplaat. Zet 15 minuten in de oven.

3. Snij het stokbrood om de 2 cm tot 2/3 in. Verdeel met een lepel de pesto tussen de sneetjes van het stokbrood. Strooi er de mozzarella en de lente-uitjes tussen. Leg het brood op de bakplaat naast de aardappelen en zet de plaat 8 minuten terug in de oven.

4. Snij het hoedje van de trostomaatjes en hol ze uit met een koffielepel. Snij de kaas in blokjes en vul er de uitgeholde tomaatjes mee op. Strooi er de tijm over en bedruppel met olijfolie. Leg de tomaatjes mee op de bakplaat en zet nog eens 7 minuten in de oven.

5. Werk het stokbrood af met een handvol basilicumblaadjes en geef de mayonaise bij de patatas bravas.

Zin in meer fingerfood? Probeer dan zeker onze zoete aardappelkoekjes met pulled pork!