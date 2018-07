Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zo geef je mosselen een verrassende twist Aangeboden door Lidl

19 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Yes, het mosselseizoen is weer aangebroken! Knoop die schort om en leef je uit met deze lekkernij uit de zee. In dit recept zorgen selder en pastis voor een fikse smaakboost en als echte Belg kies je natuurlijk voor handgesneden frietjes!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kg mosselen, gekuist

1 ui, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, geplet

1 selder, in dunne repen

200 ml Pastis

1 kg aardappelen, loskokend

peper en zout

olijfolie

Zo maak je het:

1. Verhit het frietvet tot 140°C.

2. Schil en snijd de aardappelen in gelijke frieten.

3. Bak de frieten in verschillende porties enkele minuten in het hete frietvet. Let op, ze mogen nog niet kleuren.

4. Laat de frietjes uitlekken en afkoelen in een grote kom met keukenpapier. Leg niet te veel frietjes opeen.

5. Verhit wat olijfolie in een mosselpot of grote kookpot en stoof de ui en knoflook 2 minuten aan. Voeg vervolgens de selder toe aan de pot en laat enkele minuten garen.

6. Voeg de gekuiste mosselen toe aan de pot. Blus met Pastis, kruid met peper en meng goed. Zet het deksel op de pot en laat 5 à 7 minuten garen, of tot alle mosselschelpen open zijn. Schud af en toe de pot op, zodat de onderste mosselen bovenaan komen te liggen.

7. Verhit het frietvet tot 180°C voor de tweede bak.

8. Bak de frieten, in porties, knapperig en goudbruin. Laat uitlekken in een kom met keukenpapier en bestrooi met zout.

9. Serveer de mosselen en selder met de verse frietjes.

Nog mosselen over? Verwerk ze in deze heerlijke pasta!

