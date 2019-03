Elke dag vers Gesponsorde inhoud Zin in wild, maar niet in de calorieën? Kies voor dit vederlichte stukje vlees Aangeboden door Lidl

28 maart 2019

12u00 1 Aangeboden door Lidl Het zachte vlees van de parelhoen is vederlicht en heeft toch dat tikkeltje wildaroma dat een gerecht veel royaler doet smaken. Een win-winsituatie en (als er toch wat calorieën bij mogen) heerlijk met een witte wijn-champignonsausje.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 parelhoen

boter

olijfolie

1 ui, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geplet

250 g champignons, in kwartjes gesneden

5 takjes tijm, samengebonden met keukentouw

200 ml witte wijn

1 kippenbouillonblokje + 300 ml water

1 kg vastkokende aardappelen

100 ml room

peper en zout

15 g platte peterselie, fijngehakt

Zo maak je het:

1. Verdeel de parelhoen in 8 stukken en kruid royaal met peper en zout.

2. Verhit een klontje boter en een scheut olijfolie in een stoofpot, op een middelhoog vuur. Schroei, in verschillende porties, de parelhoen dicht.

3. Haal het vlees uit de pan. Stoof de ui en knoflook 2 minuten aan. Voeg de champignons en de tijm toe en roerbak 3 minuten. Blus met de wijn en laat 1 minuut uitkoken alvorens het vlees en de bouillon toe te voegen. Zet een deksel op de pan en laat 30 minuten pruttelen op een laag vuur.

4. Kook de aardappelen in gezouten water gaar in 20 minuten.

5. Haal het vlees opnieuw uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie.

6. Voeg de room toe en laat eventjes indikken. Kruid met peper en zout en voeg het vlees opnieuw toe aan de pan.

7. Giet het kookvocht van de aardappelen af.

8. Besprenkel de stoofpot met platte peterselie en serveer met de gekookte aardappelen.

