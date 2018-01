Elke dag vers Gesponsorde inhoud Wordt dit populaire Britse gebakje de desserthype van 2018? Zo maak je het zelf! Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Wordt 2018 het jaar van de scones? Als wij mogen beslissen, mag het oer-Britse gebakje gerust de nieuwe desserthype zijn. Luchtig, zoet, stevig, hartig of gevuld met lekkers: de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar laten we beginnen met de basis: een klassiek recept voor traditionele Britse scones met rozijnen. Serveer met wat confituur, opgeklopte slagroom en natúúrlijk een royaal kopje thee. Cheers!

Wat heb je nodig?

85 g boter

350 g zelfrijzend bakmeel

1 tl bakpoeder

70 g suiker

snuf zout

50 g rozijnen

175 ml melk

1 eigeel

Om te serveren: confituur en opgeklopte room

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Zeef het zelfrijzend bakmeel boven een kom en meng met het bakpoeder, de suiker en het zout. Voeg de boter in klontjes toe. Meng goed en verkruimel met je vingers. Voeg de rozijnen toe. Maak een kuiltje in het midden van het bloemmengsel en giet er de melk in. Meng beetje per beetje door elkaar. Bebloem je werkoppervlak en kneed het mengsel tot een elastisch deeg.

3. Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 1 cm en steek met een vorm (met een diameter van ongeveer 5 cm) rondjes uit het deeg. Bekleed een bakplaat met boterpapier en leg er de deegrondjes op. Klop het eigeel los met een klein scheutje water en bestrijk er het deeg mee.

4. Schuif de ovenplaat in de oven en bak in ongeveer 15 minuten gaar op 200° C. Laat enkele minuten afkoelen en serveer met confituur en opgeklopte room.

Meer inspiratie nodig voor desserts? Probeer zeker onze citroenkaastaart!

Lidl