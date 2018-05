Elke dag vers Gesponsorde inhoud Worden churros dé nieuwe hype in dessertland? Zo maak je ze zelf Aangeboden door Lidl

17 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Red velvetchurros, confettichuros, roségouden churros of churroslollipops: er duiken steeds meer creatieve bereidingen van het Spaanse dessert op. Met dit basisrecept kan je het genot van krokante, verse churros thuis zelf ervaren. Niks weerhoudt je ervan om daarna ook te gaan experimenteren, natuurlijk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de chocoladesaus:

2 dl room

100 g pure chocolade (70% cacao)

zout uit de molen

Voor de churros:

225 ml water

50 g boter

zout

180 g bloem, gezeefd

2 eieren

150 g suiker

zonnebloemolie

Zo maak je het:

Voor de chocoladesaus:

1. Breng de room zachtjes aan de kook.

2. Zet het vuur uit en meng er de chocolade en een snuifje zout uit de molen door.

Voor de churros:

1. Breng het water samen met de boter en een flinke snuif zout aan de kook.

2. Verlaag het vuur en voeg in één keer de gezeefde bloem toe.

3. Meng met een houten lepel de massa ongeveer 2 minuten stevig dooreen tot je een homogeen, glad deeg krijgt dat gemakkelijk van de bodem los komt. Haal het deeg van het vuur en doe het in een kom.

4. Laat het deeg een kwartiertje afkoelen en meng er dan één voor één de eieren onder. Roer telkens stevig door tot al het vocht opgenomen is.

5. Doe het deeg in de spuitzak en verwarm in een hoge kookpot 5 cm olie tot 180°C.

6. Spuit slierten in de hete olie en bak rondom rond goudbruin.

7. Zet een diep bord met de suiker klaar en meng de churros van zodra ze uit de olie komen onmiddellijk door de suiker. Zo blijft het suikerlaagje mooi plakken.

8. Serveer ze warm samen met de chocoladesaus.

