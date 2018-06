Elke dag vers Gesponsorde inhoud WK voor foodies: mosseltjes met crunchy twist Aangeboden door Lidl

08 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers In WK-tijden zijn we vervuld van vaderlandsliefde en die vieren we met een typisch Belgisch gerecht. Geen Belg die 's zomers niet van een potje mosselen smult, een geliefde klassieker die we pimpen met een krokant laagje gratin. Perfect hapje bij de match!

Wat heb je nodig? (6-8 pers)

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 kg mosselen

olijfolie

150 ml witte wijn

100 g Parmigiano Reggiano, geraspt

10 g platte peterselie, fijngehakt

100 g paneermeel

1 el gedroogde oregano

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de grill van je oven voor.

2. Maak de mosselen proper en verwijder exemplaren met kapotte schelp.

3. Verwarm een scheutje olijfolie in een grote kookpot of mosselpot en stoof de ui en knolfook 3 minuten aan. Voeg de mosselen en de wijn toe. Kruid met peper en zout, meng goed en zet een deksel op de pot. Gaar de mosselen in ongeveer 5 minuten gaar en schud nu en dan met de pot.

4. Meng het paneermeel, de Parmigiano Reggiano, de gedroogde oregano en de platte peterselie. Kruid met peper en zout. Voeg 6 eetlepels van het mosselkookvocht toe aan het mengsel en besprenkel met een flinke scheut olijfolie. Meng goed dooreen.

5. Maak de schelpen los van elkaar en gooi de helft weg. Leg de schelpen met mosselen in een ovenschaal. Strooi op elke mossel een beetje paneermeelmengsel.

6. Zet de ovenschaal in de oven en gratineer de mosselen in ongeveer 5 minuten goudbruin.

Heb je meer zin in mosselen op zijn provencaals? Probeer dan zeker ons recept!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!