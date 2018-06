Elke dag vers Gesponsorde inhoud WK voor foodies: hopelijk is Tunesië op het veld niet zo pittig als deze Tunesische tajine Aangeboden door Lidl

22 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers De Rode Duivels spelen morgen hun tweede WK-match, tegen Tunesië. Omdat het belangrijk is je vijand goed te kennen, verkennen we de Tunesische keuken. Een populair gerecht daar? Pittige tajine met kefta!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

olijfolie

2 tl paprikapoeder

2 tl gedroogde oregano

1 kippenbouillonblokje + 100 ml water

2 blikken tomatenblokjes

1 el suiker

800 g rundergehakt

peper en zout

1 ei

Zo maak je het:

1. Verwarm een scheutje olijfolie in een tajine (of stoofpot) en stoof de ui en knolfook samen met de specerijen 3 minuten aan.

2. Los het bouillonblokje op in heet water en voeg samen met de tomatenblokjes en suiker toe aan de tajine. Laat 10 minuten pruttelen.

3. Kruid ondertussen het rundergehakt royaal met peper en zout en draai er balletjes zo groot als een walnoot van.

4. Leg de balletjes voorzichtig in de tomatensaus. Breek het ei over de saus. Zet het deksel op de tajine en laat een half uurtje prutellen op een zacht vuur, of tot de gehaktballetjes gaar zijn.

