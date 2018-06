Elke dag vers Gesponsorde inhoud WK voor foodies: hak Engeland in de pan en maak er lekkere 'toad in the hole' van Aangeboden door Lidl

28 juni 2018

00u01 0 Elke dag vers De Rode Duivels spelen vanavond hun derde WK-match, tegen Engeland. Omdat het belangrijk is je vijand goed te kennen, verkennen we de Engelse keuken. Een populair gerecht daar? Toad in the hole! Oftewel: worstjes gebakken in beslag.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

140 g bloem, gezeefd

4 eieren

300 ml halfvolle melk

1 el mosterd

peper en zout

zonnebloemolie

4 braadworsten

Voor de uiensaus:

2 rode uien, in halve ringen

1 el citroensap

2 el sausbinder

1 kippenbouillonblokje + 500 ml water

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 220°C.

2. Maak het beslag door de bloem te mengen met de eieren en vervolgens de melk en de mosterd. Kruid met peper en zout. Plaats 10 minuten in de koelkast.

3. Vet een ovenschaal in met zonnebloemolie en leg de braadworsten in de braadslede en schuif ongeveer 10 minuten in de hete oven.

4. Haal de braadslede met worsten voorzichtig uit de oven en giet het beslag rondom de worsten. Zet opnieuw 20 minuten in de oven. Houd de oven dicht, anders kan het beslag inzakken.

5. Maak ondertussen de uiensaus. Verwarm wat olie in een braadpan op een laag vuur en stoof de uien 15 minuten aan. Blus met het citroensap en voeg de sausbinder toe. Los het bouillonblokje op in heet water en voeg al roerend de bouillon toe aan de saus. Laat enkele minuten inkoken en kruid met peper en zout.

6. Serveer de uiensaus bij de ovenschotel.

