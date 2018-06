Elke dag vers Gesponsorde inhoud WK voor foodies: gevulde zoete aardappel uit Panama doet je stiekem voor de tegenstander supporteren Aangeboden door Lidl

15 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers De Rode Duivels spelen maandag hun eerste WK-match, tegen Panama. Omdat het belangrijk is je vijand goed te kennen, verkennen we de Panamees keuken. Een populair gerecht daar? Gepofte zoete aardappel!

Wat heb je nodig? (4 pers)

4 zoete aardappelen

olijfolie

1 teentje knoflook, geperst

300 g kippengehakt

1 tl kippenkruiden

75 g gemalen emmental, geraspt

4 lente-uitjes, in ringen

15 g koriander, fijngehakt

4 el zure room

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Maak de zoete aardappelen proper (niet schillen) en prik er met een vork gaatjes in. Wikkel de zoete aardappelen samen met een scheutje olijfolie in zilverpapier en pof, afhankelijk van de grootte, in 60 minuten gaar in de oven.

3. Verwarm een scheutje olijfolie in een pan op middelhoog vuur en stoof de knoflook 3 minuten aan. Voeg het kippengehakt en de kippenkruiden toe en bak rul. Proef en kruid met peper en zout.

4. Haal de zoete aardappel uit de oven en snijd in de lengte tot iets over de helft doormidden (zodat je hem als het ware kan openvouwen). Vul nu de aardappel met het kippenmengsel en de gemalen kaas en schuif opnieuw 10 minuten in de oven.

5. Haal de gevulde zoete aardappel uit de oven en werk af met zure room, lente-ui en koriander.

Nog aardappelen over? Probeer zeker onze heerlijke aardappelrösti!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!