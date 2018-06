Elke dag vers Gesponsorde inhoud WK voor foodies: croque Belgique met homemade ketchup Aangeboden door Lidl

01 juni 2018

12u00 1 Elke dag vers In WK-tijden zijn we vervuld van vaderlandsliefde en die vieren we met een typisch Belgisch gerecht. En typisch Belgisch is: iets simpels tot een heerlijk bourgondische maaltijd verheffen. Het bewijs? Deze croque, afgewerkt met verse, homemade ketchup. Goal!

Wat heb je nodig? (voor 2 croques)

Voor de ketchup:

2 uien, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 paprika

1 kg tomaten

boter

1 tl paprikapoeder

1 el tomatenpuree

100 g suiker

100 ml azijn

peper en zout

Voor de croques:

4 dikke sneden brood (klein bruine carré)

2 sneden Ardense ham

2 sneetjes Belgische kaas (Abijdkaas intens)

20 g bladspinazie

boter

Zo maak je het:

1. Haal de zaadlijsten uit de paprika en snijd in stukken. Snijd de tomaten in stukken.

2. Verwarm een klontje boter in een kookpot op een middelhoog vuur en stoof de ui en knoflook 3 minuten aan. Voeg de paprika toe en stoof 3 minuten verder. Voeg nu de tomatenstukjes en de overige ingrediënten voor de ketchup toe en laat een uurtje pruttelen op een zacht vuur, of tot het vocht enkele centimeters verdampt is en je een dikke 'pap' hebt.

3. Mix tot een gladde ketchup, giet in een afgesloten fles en laat afkoelen. (De ketchup zal dikker worden als hij afkoelt, maar mocht de je hem nog te lopend vinden kan je hem nog even verder laten uitkoken op een zacht vuurtje).

4. Beleg 2 sneden brood met de ham, kaas en spinazie. Leg er een snede bovenop en besmeer de buitenkant met boter. Grill de croques enkele minuten en serveer met de tomatenketchup.

