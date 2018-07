Elke dag vers Gesponsorde inhoud Wil je kleine spruit geen groenten eten? Verstop ze gewoon in een lekker stukje kip Aangeboden door Lidl

09 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Kinderen kunnen aan de eettafel weleens kieskeurige klantjes zijn, zeker wat groenten betreft. Een oplossing? Verberg de veggies in kipfilet en voeg mozzarella toe om het geheel zacht van smaak en sappig te maken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g krieltjes

olijfolie

1 sjalotje, gesnipperd

teentje knoflook, geplet

250 g spinazie

4 kipfilets

peper en zout

1 citroen, geraspt (zeste)

2 bollen mozzarella

1 el kippenkruiden

klontje boter

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 180°C.

2. Snijd de krieltjes doormidden en leg ze in een ovenschaal. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout.

3. Schuif de krieltjes ongeveer 30 minuten in de hete oven, of tot ze knapperig zijn.

4. Verhit wat olijfolie in een pan op een middelhoog vuur en stoof de sjalot en knoflook 2 minuten aan alvorens de spinazie toe te voegen. Roerbak 5 minuten en kruid met peper en zout.

5. Snijd, in de lengte, een lange gleuf in de kipfilets. Zodat ze als het ware opengevouwen kunnen worden. Snijd ze zeker niet helemaal door!

6. Leg de filets open en kruid met peper, zout en de citroenzeste.

7. Snijd de buffelmozzarella in plakken en leg ze tussen de kipfilets. Leg bovenop de mozzarella nu de spinazie en vouw de kipfilets toe. Houd eventueel samen met enkele tandenstokers.

8. Kruid de buitenkant van de kip met peper, zout en de kippenkruiden.

9. Verhit een klontje boter in een pan over een middelhoog vuur en bak de kipfilets in ongeveer 10 minuten aan beide zijden goudbruin.

10. Serveer de gevulde kipfilets met de gebakken krieltjes.

Zin in meer kip? Maak dan onze Caraïbische kiptaco's!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!