We love deze vispapillot: mager, supersnel, simpel én met deze groenten lekker winters

15 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Je steekt wat groenten met een stukje vis -- en zonder vetstoffen! -- in aluminiumfolie en schuift het pakje de oven in. Heerlijk toch, hoe snel, simpel, mager en toch smaakvol zo’n vispapillot is? Dit keer: een winterse editie met pompoen en pastinaak.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 pangasiusfilets

4 lente-uitjes, in ringen

1/2 limoen, in partjes

bosje koriander

250 g butternut, in blokjes

1 grote pastinaak, in dunne plakjes

1 tl currypoeder

4 dl kokosmelk

250 g basmatirijst

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Blancheer de pompoenblokjes en pastinaakplakjes 5 minuten in licht gezouten water.

2. Maak 4 papillotten door op 4 vellen bakpapier telkens een vel aluminiumfolie te leggen. Verdeel er de groenten over en leg er telkens een visfilet op. Strooi er de currypoeder en de lente-ui over. Vouw de randen van de folie omhoog en giet er de kokosmelk over. Kruid met peper en zout, plooi de papillot dicht en zet 30 minuten in de oven.

3. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Plooi de papillotten open en serveer met de rijst. Werk af met de blaadjes koriander en een partje limoen.

