Vul een pompoen met deze ingrediënten en je krijgt het ultieme herfstgerecht

01 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers We kunnen er niet meer onderuit: de herfst is in 't land. Dat betekent gelukkig ook dat er opnieuw pompoenen in de winkel liggen. Vul die oranje schatjes met noten, oesterzwammen, pastinaak en couscous voor een hartverwarmend herfstgerecht.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 butternut pompoenen

200 g couscous

1 el currypoeder

300 g oesterzwammen

1 grote pastinaak

50 g walnoten, grof gehakt

2 sjalotten, fijngesnipperd

2 teentje knoflook, geperst

bosje koriander

2 el peterselie, fijngehakt

4 el paneermeel

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Halveer de pompoenen, verwijder de pitten en draden en smeer in met olijfolie. Kruid met peper en zout en zet 1 uur in de oven.

2. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking. Schil de pastinaak en snijd in kleine blokjes. Scheur de oesterzwammen klein.

3. Bak de sjalot en knoflook glazig in olijfolie. Voeg de pastinaak en oesterzwammen toe en bak kort mee. Schep er de couscous, de walnoten en de peterselie onder. Kruid met het currypoeder, peper en zout.

4. Haal de pompoenen uit de oven en lepel er het vruchtvlees uit. Blijf 1 cm van de rand. Voeg het vruchtvlees toe aan het couscousmengsel. Vul hiermee de pompoenhelften, bestrooi met het paneermeel en zet nog 5 minuten onder de grill van de oven. Werk af met de koriander.

