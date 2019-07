Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voor eens en altijd: zo maak je zelf de “perfecte tomaat-garnaal” Aangeboden door Lidl

15 juli 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Tomaat-garnaal is een Belgische klassieker die ‘s zomers helemaal tot zijn recht komt. Zoek de sappigste tomaten en verse garnalen bijeen en geniet thuis van deze frisse combinatie, liefst op je zonovergoten terras natuurlijk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

8 middelgrote tomaten

600 g grijze garnalen

2 el citroensap

2 el fijngehakte peterselie

2 à 3 el mayonaise

6 frietaardappelen

80 g gemengde sla

1 rode ui, in halve maantjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schil en snijd de aardappelen in frietjes. Bak ze een eerste keer 5 minuten in de friteuse op 160°C. Laat de frieten afkoelen.

2. Spoel de tomaten en dep ze droog. Snijd een hoedje van elke tomaat en lepel er de zaadjes en de harde nerf uit. Kruid ze aan de binnenkant met peper en zout.

3. Meng het citroensap en de peterselie onder de mayonaise. Voeg de garnalen toe en schep goed om. Vul de tomaten met het garnalenmengsel en zet er het hoedje terug op. Hussel de rode ui onder de sla. Druppel er wat olijfolie over en kruid met peper en zout.

4. Bak de frieten op 190°C goudbruin. Verdeel de sla over de borden, leg er telkens 2 gevulde tomaten bij en serveer met de frietjes.

