Elke dag vers Voor eens en altijd: zo maak je het perfecte Belgische stoofvlees

01 november 2018

12u00 3 Elke dag vers Het is dé trots van de Belgische keuken. Dus als je het aandurft om zelf stoofvlees te maken, dan kan dat maar beter perfect zijn. Hoeveel bier gebruik je en hoeveel suiker gaat erin? Maak het je gemakkelijk en volg ons ultieme recept.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg rundstoofvlees

2 flesjes bruine Archivist

2 uien, gesnipperd

2 wortelen, geschild en in blokjes

800 g aardappelen, geschild en gehalveerd

1 sneetje bruin brood

4 takjes tijm

3 el bruine suiker

scheutje azijn

2 el mosterd

2 el peterselie, fijngehakt

boter

nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de uien in hete boter glazig in een diepe pan. Voeg het rundvlees toe en schroei het vlees dicht.

2. Blus met het bier en roer alle aanbaksels los. Voeg de wortelblokjes en de takjes tijm toe en kruid met het nootmuskaat. Roer er de suiker door. Besmeer de boterham met de mosterd en leg met de besmeerde zijde in de pot. Laat het stoofvlees minstens 1,5 uur sudderen op een zacht vuur. Roer af en toe in de pot en controleer of het vlees voldoende gaar is. Zet het deksel op de pot van zodra de saus de gewenste dikte heeft.

3. Kook de aardappelen gaar in licht gezouten water. Breng het stoofvlees op smaak met een scheutje azijn, de peterselie, peper en zout en roer alles om. Serveer er de gekookte aardappelen bij.

