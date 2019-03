Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voor eens en altijd: zo maak je de perfecte pittige wokschotel Aangeboden door Lidl

18 maart 2019

12u00 1 Elke dag vers Wokgerechten komen er in alle smaken en kleuren. Wij maken de klassieker: een wok met varkensreepjes, groenten, een kokos-currysausje, wat crunch en pittige kruiden. Met die vijf elementen in je wok scoor je altijd!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g basmatirijst

zonnebloemolie

2 teentjes knoflook, geplet

5 cm gember, geschild en geraspt

1 bussel lente-ui, fijngesneden

1 rode peper, fijngehakt

600 g varkensvlees, in repen gesneden (minutensteaks of varkensmignonettes)

1 broccoli, in kleine roosjes verdeeld

425 ml kokosmelk

1/2 kippenbouillonblokje + 250 ml water

3 el currypoeder

peper en zout

50 g cashewnoten

15 g koriander, grofgehakt

Zo maak je het:

1. Kook de rijst gaar in gezouten water volgens de instructies op de verpakking.

2. Verhit wat olie in een wok of in een pan op een hoog vuur en roerbak de knoflook, de gember, de lente-ui en het rood pepertje 2 minuten.

3. Voeg het vlees toe aan de pan en roerbak 3 minuten verder alvorens de broccoli toe te voegen. Roerbak 3 minuten en blus met de kokosmelk en bouillon.

4. Draai het vuur lager en voeg de currypoeder toe. Laat 15 minuten, of tot de broccoliroosjes beetgaar zijn, pruttelen. Proef en breng op smaak met peper en zout.

5. Bak in een droge pan, op een laag vuur, de cashewnoten lichtbruin. Let op, blijf bij de pan, want de noten verbranden snel.

6. Giet het kookvocht van de rijst af en serveer samen met de curry. Werk af met de cashewnoten en de koriander.

