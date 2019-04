Elke dag vers Gesponsorde inhoud Voeg 's ochtends deze superfood aan je smoothie toe en je bent voldaan tot de middag Aangeboden door Lidl

18 april 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Ontbijt je met een smoothie? Blend dan niet eender welke ingrediënten samen als je hem echt voedzaam wil. Met spinazie en avocado in de mix zit je al goed, met nog een handvol quinoa erbij krijg je echt een vullend ontbijtje.

Wat heb je nodig? (voor 1 smoothiebowl)

30 g bio quinoa

2 tl chiazaad

1 banaan

handvol spinazie

1/2 avocado

120 ml volle melk

100 g yoghurt op Griekse wijze

1 el honing

1 el pistachenoten

40 g frambozen

40 g blauwe bessen

Zo maak je het:

1. Snijd de banaan in schijfjes, doe in een plastic zakje en leg minstens 2 uur in de vriezer. Je kan dit eventueel de dag voordien doen.

2. Kook de quinoa gaar. Giet af en laat afkoelen. Schep het vruchtvlees uit de halve avocado. Hak de noten grof.

3. Doe de gekookte quinoa, 1 tl chiazaad, de bevroren banaan, de spinazie, het vruchtvlees van de avocado, de melk, de yoghurt en de honing in een blender en mix glad.

4. Giet de smoothie in een kom en werk af met de resterende chiazaadjes, de noten en het fruit.

