Voeg deze smaakmakers aan je mosselen toe en je waant je in de Provence

29 juli 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Geen zomer compleet zonder een bord mosselen (of twee, of drie) op het menu. Maak deze variant met veel verse, groene kruiden en een scheut pastis om jezelf bij elke hap in de zonnige Provence te wanen.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 kg mosselen

1 stengel prei, in ringen

1 stengel selder, in stukjes

200 ml room

200 ml groentebouillon (1/2 groentebouillonblokje + 200 ml kokend water)

200 ml Pastis

200 g spinazie

100 g veldsla

bosje basilicum

bosje peterselie

bosje munt

bosje bieslook

1 el citroensap

2 sjalotten

1 stokbrood

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Laat de room met de bouillon en de anijsdrank voor 1/3de inkoken. Roer er een klont boter door.

2. Blancheer de kruiden, de spinazie en de veldsla kort in gezouten water. Verfris daarna onmiddellijk in ijswater en laat uitlekken. Voeg bij de roomsaus en mix fijn. Breng op smaak met wat citroensap, peper en zout.

3. Fruit de sjalot glazig in boter. Voeg de prei en selder toe en laat 2 minuten meebakken. Schep er de mosselen bij en laat koken tot ze opengaan.

4. Verdeel de mosselen over diepe borden en lepel er de groene kruidensaus over. Geef er het stokbrood bij.

Lust je geen mosselen? Dan kan deze tomaat garnaal een mooi alternatief zijn!

