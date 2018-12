Elke dag vers Gesponsorde inhoud Vluggertje op de feesttafel? Dit lamskroontje met pompoenpuree is klaar in dertig minuten Aangeboden door Lidl

24 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Het mogen dan wel feestdagen zijn, we hebben het nog altijd allemaal druk, druk, druk. Gelukkig bestaan er feestmaaltijden waarvoor je níét een hele namiddag in de keuken moet staan, dit kruidige lamskroontje met snelle pompoenpuree, bijvoorbeeld.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 lamskroon (800 g)

1 ui, fijngesnipperd

enkele blaadjes munt

500 g pompoenpuree

1/2 blokje kippenbouillon + 200 ml heet water

1 glas rode wijn

1 teentje knoflook, geperst

1 el honing

balsamicoparels

nootmuskaat

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Verhit een klontje boter in een pan en fruit de look met de ui. Kruid de lamskroon met peper en zout en bak langs rondom goudbruin. Leg de lamskroon in een ovenschotel en wrijf de bovenzijde in met boter. Bak de lamskroon in 10 minuten rosé.

2. Los het bouillonblokje op in het hete water. Blus de pan waarin de lamskroon werd gebakken met de bouillon en de wijn en laat inkoken. Roer er de honing onder en haal door een zeef.

3. Haal de lamskroon uit de oven en laat nog 5 minuten rusten onder aluminiumfolie. Snijd in koteletjes. Bereid de pompoenpuree zoals vermeld op de verpakking. Schep telkens 2 lepels puree naast elkaar op 4 verwarmde borden. Leg de bolle kant van een lepel op een hoopje puree en trek kort en krachtig met een kleine bocht naar beneden. Doe hetzelfde met het andere hoopje. Leg er twee koteletjes tussen en werk af met de munt en de balsamicoparels. Bestrooi met wat nootmuskaat en geef er de saus bij.

