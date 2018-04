Elke dag vers Gesponsorde inhoud Viva veggies: dankzij deze kleurrijke wraps eet je méér dan vijf groenten vandaag Aangeboden door Lidl

05 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Je kan nooit té veel groenten eten, dus daarom vullen we onze vegetarische wraps met veggies, en nog meer veggies, en nog meer veggies. Echt een lunch die je een stevige vitamineboost bezorgt, quoi. En dankzij een subtiele Mexicaanse touch barst de wrap ook van de smaak. Smullen!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

255 g kidneybonen, uitgelekt gewicht, gespoeld

1 komkommer

2 slaharten little gem, in vier

1 avocado

5 ontpitte groene olijven

2 tomaten, ontpit, in blokjes

2 uien, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 el platte peterselie, gehakt

3 el koriander, gehakt

2 el munt, gehakt

120 ml volle yoghurt

8 gekleurde tortilla-wraps

1 tl cayennepeper

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwijder de zaadjes uit de komkommer en snij het vruchtvlees klein. Haal het vruchtvlees uit de avocado en snij in blokjes. Hak ook de olijven fijn. Meng de reepjes little gem met de komkommer, de avocado, de olijven, de tomatenblokjes, de koriander, de helft van de gesnipperde uien en de helft van de munt. Schep er een scheutje olijfolie onder en kruid met peper en zout.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak de helft van de look en de resterende ui glazig. Kruid met het cayennepeper. Meng er de kidneybonen onder en bak 1 minuut mee. Roer er tot slot de peterselie onder.

3. Meng de resterende munt en look onder de yoghurt. Kruid met peper en zout. Verwarm de tortilla's zoals vermeld op de verpakking. Schep op elke tortilla wat van het bonenmengsel en daarbovenop een schep van de salade. Werk af met een lepel van de yoghurtsaus.

