Verrassend hapje in een (spinazie)flapje Nina en Lidl

12u00 0 Elke dag vers Elke hap van deze flapjes smaakt als een verrassing. Daar zorgt de vulling van spinazie, pijnboompitten en fetakaas voor. Een winner voor een zomers feestje!

Wat heb je nodig:

- 400 g bladspinazie

- 2 rollen bladerdeeg

- 1 sjalot, gesnipperd

- 2 teentjes look, fijngehakt

- 1 el geraspte kaas (bv Emmental of oude kaas)

- 150 g fetakaas

- 4 el pijnboompitten

- 1 ei, losgeklopt

- gemengde sla

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Verwarm de olie in een diepe pan en fruit de sjalot en look glazig. Voeg de spinazie in porties toe en laat slinken. Roer er de geraspte kaas door en kruid met peper en zout. Schep de spinazie in een zeef en druk er met een lepel zoveel mogelijk vocht uit.

Stap 2: Rooster de pijnboompitten bruin in een droge koekenpan. Rol het bladerdeeg uit en snij met een rond voorwerp (koffiebordje) cirkels uit het deeg.

Stap 3: Schep op ieder plakje wat spinazie en brokkel er wat fetakaas over. Bestrooi met de pijnboompitten. Vouw de cirkels dicht en druk de randjes met een vork goed aan. Besmeer de flapjes met het losgeklopt eitje. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven. Serveer met een slaatje.



