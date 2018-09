Elke dag vers Gesponsorde inhoud Verpak vlees in een krokant korstje en je kids smullen er gegarandeerd van Aangeboden door Lidl

13 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Is jouw kleine spruit geen al te grote fan van saaie lappen vlees? Verpak ze dan in een krokant laagje paneermeel en serveer ze met wortelstoemp voor gegarandeerd een blij gezichtje aan tafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de wortelstoemp:

500 g aardappelen, geschild en in stukken

500 g wortelen, geschild en in stukken

klontje boter

nootmuskaat

peper en zout

Voor de Wiener schnitzel:

4 kalfslapjes

peper en zout

50 à 70 g paneermeel

1 tl paprikapoeder

2 eieren, losgeklopt

klontje boter

Zo maak je het:

1. Zet de aardappelen en de wortelen in een kookpot onder met gezouten water en kook in ongeveer 20 à 25 minuten gaar.

2. Leg de kalfslapjes elk tussen een vel bakpapier en klop ze met een deegrol tot ongeveer 0,5 cm plat. Kruid met peper en zout.

3. Meng in een bord het paneermeel met het paprikapoeder.

4. Haal de vleeslapjes eerst door de losgeklopte eieren en vervolgens door het paneermeelmengsel.

5. Verhit een klontje boter in een pan en bak, op een middelhoog vuur, de schnitzels in ongeveer 5 à 6 minuten aan beide zijden bruin en krokant.

6. Giet het water van de aardappelen en wortelen af en stamp samen met een klontje boter, de nootmuskaat, peper en zout tot een stoemp. Serveer met de Wiener schnitzels.

