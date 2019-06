Elke dag vers Gesponsorde inhoud Veggie verwennerij op de BBQ? Zo maak je indruk met simpele paprika's Aangeboden door Lidl

17 juni 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Barbecue is niet alleen een feest voor vleeseters: met wat kraakverse groenten gril je de heerlijkste gerechten bijeen. Deze gevulde puntpaprika’s laten niemand op hun honger zitten.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 rode puntpaprika’s

150 g kerstomaten, in partjes

100 g halfgedroogde tomaten, fijngesneden

1 grote wortel, geraspt

2 lente-uitjes, in ringen

400 g kikkererwten, uitgelekt

120 g mozzarellabolletjes, in partjes

2 el bieslook, fijngehakt

1 tl paprikapoeder

1/2 tl cayennepeper

peper en zout

zonnebloemolie

Zo maak je het:

1. Snijd het hoedje van de puntpaprika’s (gooi het hoedje niet weg!) en verwijder voorzichtig de zaadlijst. Meng in een kom de kerstomaten met de halfgedroogde tomaten, de geraspte wortel, de lente-uitjes, de kikkererwten, de mozzarella en de bieslook. Kruid met het paprikapoeder, cayennepeper en zout. Schep goed om.

2. Vul de paprika’s met het mengsel en plaats het hoedje er terug op. Steek een prikker door de paprika zodat het hoedje goed blijft zitten.

3. Bedruppel de paprika’s met wat olie en leg ze 20 minuten indirect op de barbecue. Draai ze regelmatig om. Serveer meteen.

Verstip: geef kruiden in pot elke dag wat vers water. Zo blijven ze langer mooi en fris!

