Van dit oldskool winters stoofpotje met stoofvlees en pompoen krijg je het lekker warm

11 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Soms hoeft het niet ingewikkeld te zijn. Gooi wat stoofvlees, pompoen, wortel en ander lekkers een pot in, laat een uur sudderen, et voilà: hartverwarmende verwennerij op tafel. We maken trouwens een extra grote portie, voor extra veel genot.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g rundsstoofvlees

2 uien, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 tl paprikapoeder

1/2 tl nootmuskaat

1/2 tl cayennepeper

70 g tomatenpuree

1 butternut, geschild & in blokjes

2 wortelen, geschild & in plakje

8 krielaardappelen, geschild & gehalveerd

30 g pistachenoten, fijngehakt

handvol koriander

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schroei het rundsstoofvlees dicht in hete olijfolie. Kruid met peper en zout. Schep uit de pan.

2. Doe de ui en de knoflook in de pan en bak glazig. Voeg de gedroogde kruiden en de tomatenpuree toe en laat even meebakken.

3. Doe de pompoen, de wortelplakjes en de aardappelen in de pan en roerbak 5 minuten mee. Doe er het vlees weer bij. Giet er een halve liter water bij en breng aan de kook. Laat 1 uur zachtjes sudderen, tot alles gaar is. Breng op smaak met peper en zout. Vries het stoofpotje in porties in.

4. Laat uit de vriezer ontdooien, warm opnieuw op en werk af met de pistachenoten en de koriander.

Pompoen over? Combineer het dan met dit lamskroontje!

