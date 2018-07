Elke dag vers Gesponsorde inhoud Van de ideale bakwijze tot de perfecte pairing: alles wat je moet weten over dunne lende Aangeboden door Lidl

16 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Je hoeft het niet altijd ver te zoeken om te scoren in de keuken: perfect gebakken dunne lende is altijd een winner. Laat het vlees zijn glansrol spelen en werk af met een klassieke puree en handgemaakte kruidenboter. Geluk zit in kleine dingen!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de kruidenboter:

150 g gezouten boter

10 g platte peterselie, fijngehakt

10 g bieslook, fijngehakt

5 g tijm, fijngehakt

1 teentje knoflook, geplet

Voor de puree:

500 g loskokende aardappelen

1 broccoli

klontje boter

nootmuskaat

peper en zout

800 g dunne lende

olijfolie

Zo maak je het:

1. Haal de boter een uur op voorhand uit de koelkast zodat die op kamertemperatuur kan komen.

2. Meng de kruiden met de knoflook en de zachte boter.

3. Schep de kruidenboter op een bakpapier en rol stevig op. Draai de uiteinden goed dicht en leg de boter minstens een uur in de koelkast om op te stijven.

4. Schil de aardappelen en snijd in stukken. Snijd de broccoli in roosjes.

5. Kook de aardappelen en de broccoli in gezouten water in ongeveer 25 minuten gaar.

6. Verhit een grillpan op een middelhoog vuur en laat heet worden.

7. Besprenkel het vlees met olijfolie en kruid met peper en zout. Leg het vlees in de hete grillpan en bak ongeveer 3 à 4 minuten aan elke zijde.

8. Haal het vlees uit de pan en laat 5 à 10 minuten rusten onder aluminiumfolie.

9. Giet het water van de aardappelen en broccoli af en stamp samen met een klontje boter, een snuf nootmuskaat, peper en zout tot een romige puree.

10. Snijd het vlees in plakjes en serveer met de broccolipuree en een schijfje kruidenboter.

Nog broccoli over? Probeer hem dan zeker ook eens met citroenkip!

