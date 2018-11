Elke dag vers Gesponsorde inhoud Twee herfstgerechten met pompoen in één ovenschotel: volwassen én kidsproof versie Aangeboden door Lidl

09 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Kook je voor het hele gezin, maar hebben de volwassenen zin in iets pittigers? Start met pompoen voor klein en groot, maar werk het in de ene ovenschotel af met schimmelkaas en in de andere met jonge. De twee versies kunnen zelfs samen in dezelfde schotel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kleine butternut, in blokjes

300 g gekruid gehakt

2 uien, in ringen

3 el bloem

1/2 tl cayennepeper

2 el verse tijmblaadjes

120 g blauwe schimmelkaas, in blokjes

olijfolie

peper en zout

Voor de kids:

120 g geraspte jonge kaas

40 g pijnboompitten

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Meng de cayennepeper door de bloem en hussel er de uiringen door. Bak ze krokant in hete olie. Hussel de pompoenblokjes met een scheutje olijfolie en de tijm en kruid met peper en zout. Bak het gehakt rul in een droge koekenpan.

2. Meng de pompoenblokjes en de blokjes schimmelkaas onder het gehakt.

3. Schep alles in een grote, ingevette ovenschaal. Verdeel er de uiringen over en zet 40 minuten in de oven. Dek af met aluminiumfolie als de bovenkant te snel bruin wordt.

Voor de kids:

1. Hussel de pompoen met een scheutje olijfolie, de tijm, de geraspte kaas en het gehakt. kruid met peper en zout.

2. Schep alles in een grote, ingevette ovenschaal. Bestrooi met de pijnboompitten en zet 40 minuten in de oven. Dek af met aluminiumfolie als de bovenkant te snel bruin wordt.

