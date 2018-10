Elke dag vers Gesponsorde inhoud Transformeer een saaie cake tot een decadent dessert met deze simpele hack Aangeboden door Lidl

29 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Cake is heerlijk, maar een gewone vanillecake kan ook een beetje saai zijn. Upgrade de lekkernij met één simpele toevoeging: een dekentje van chocolade. Meer smaak, meer zoetigheid, meer genot: triple jackpot!

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

200 g suiker

2 zakjes vanillesuiker

4 eieren

250 g bloem

1 zakje bakpoeder

3 el cacaopoeder

60 ml melk

150 g pure chocolade

200 g boter + extra voor de chocolade + om in te vetten

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Mix de boter met de suiker en de vanillesuiker glad. Mix er één voor één de eieren door. Zeef er de bloem met het bakpoeder bij en spatel door het deeg.

2. Doe 1/3 van het beslag in een andere kom. Los de cacao op in de melk en meng door 1 deel van het beslag.

3. Beboter een tulband cakevorm en bestuif met bloem. Stort het ’witte’ beslag erin en giet daarop het cacaobeslag. Ga er met een vork lichtjes door voor een marmereffect.

4. Zet 50 minuten in de oven. Laat 5 minuten afkoelen in de vorm. Haal uit de vorm en laat verder afkoelen op een taartrooster.

5. Smelt de chocolade au bain-marie. Roer er een klontje boter door zodat de chocolade mooi glanst. Giet over de cake en serveer meteen. Test met een prikker op gaarheid: er mag geen beslag meer aan hangen.

